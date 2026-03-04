●日本海側ほど雲が多く日ざし控えめ。北風が強く、日中も冬の名残を感じさせるような寒さに●スギ花粉が大量に飛散するおそれ。入念な花粉症対策を●あす5日(木)の朝は底冷え強まる。今夜は一段と暖かくしてお休みください＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜は瀬戸内側中心に晴れ間もありましたが、きょう4日(水)の未明ごろ、北風とともに細かい雨雲が日本海側に流れ込んできました。この時間も西部や北部を中心に時雨模様のにわか雨が