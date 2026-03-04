WEST.の重岡大毅（33）が映画「5秒で完全犯罪を生成する方法」（監督近藤亮太、今秋公開）で主演する。生成AIを巡るサスペンスで「生成AIとの向き合い方に真正面から向き合った作品。考えるきっかけになるし、みんなで考えた物語はシンプルに面白い」と自信を見せた。意図せず部活の顧問を殺してしまった高校生の妹を守るため、主人公が生成AIに完全犯罪を成立させる方法を聞くことから物語が展開する。妹のために完全犯罪を