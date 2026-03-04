2026WBCに挑む侍ジャパンの新パフォーマンスが決定しました。採用されたのは、侍ジャパン・北山亘基投手の考案した『お茶点(た)てポーズ』。お茶をたてる時のようにかき混ぜるパフォーマンスです。北山投手はパフォーマンスに込められた意味について「お茶をたてると漢字にしたら、1点、2点の『点』になる。かき混ぜるしぐさもダイヤモンドをかき回しているような様子に似ているので、点を取り、ダイヤモンドをもかき回す意味をこ