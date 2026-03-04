強化試合・阪神戦今月開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」は3日、阪神との強化試合（京セラドーム）に5-4で勝利した。2月23日のソフトバンクとの壮行試合から5戦連続で無安打だった近藤健介外野手が、3打数2安打1打点の活躍。「イメージと違う打球が飛んで不安だった」と明かしつつ、復調に安堵の笑みを浮かべた。らしい当たりが戻ってきた。「2番・右翼」で先発した近