豪州サッカー2部オーストラリアサッカーで悪質なラフプレーに日本人選手が巻き込まれた。豪州2部相当プレストン・ライオンズFCに所属するMF須藤直輝が1日のメルボルン・シティリザーブ戦で、相手選手からのタックルを受けて、ピッチ外に弾きだされて流血。映像が公開されると日本人ファンも怒りの声をあげている。タッチライン際で相手とボールを競り合った須藤。見事ボールを確保したかに見えたが、相手選手は両手で須藤をラ