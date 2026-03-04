ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手（24）が現地時間3日、ガーディアンズとのオープン戦に先発登板。初回に満塁弾を浴びたが、以降2イニングは打者6人をパーフェクトに打ち取った。今春2戦目の佐々木は初回、先頭打者クワンをストレートの四球で歩かせ、2番ルキオに中前安打、3番ラミレスにも四球でいきなり無死満塁のピンチを背負った。4番マンザルドにカウント2-2から外角低め97.9マイル（約157.6キロ）のフォーシー