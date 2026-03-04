「大きくなったな」――10歳当時に共演した憧れの俳優から、そんな言葉とともにハグを受けた寺田心。3日放送の『徹子の部屋』では、17歳になった“現在の自分”を語った。渡辺謙から「子どもではなく、1人の俳優として見てるから」とかけられた忘れられない一言。そして、世間が抱く“あの頃の心くん”とのギャップについて問われると、返ってきたのは意外な答えが返ってきた。寺田心○現在17歳、子役出身の俳優、将来の進路に葛藤