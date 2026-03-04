大谷翔平「トラウト斬り」で吠えた！’23年第5回大会 決勝・米国戦大谷翔平（31）が感情をむき出しにして吠える姿に、多くのファンが心を揺さぶられただろう。第５回大会（’23年）決勝で、米国の強打者トラウトを三振に打ちとり日本を優勝へ導いた直後のことだ。大谷は試合後、報道陣へこう語っている。「自分のベストを超える球を投げないと、抑えられないバッターかなと思って」ＷＢＣでは、日の丸を背負った侍ジャパンが強豪国