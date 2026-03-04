和歌山市の尾花正啓市長が2日、任期満了を迎える8月の次期市長選に出馬しない意向を表明した。尾花氏は2014年に初当選し、現在3期目。24年4月に膵臓がんに罹患していることを公表し、治療しながら公務を続けている。【もっと読む】世耕弘成氏「復権」画策に自民和歌山県連ビクビク…萩生田幹事長代行“爆誕”で裏金事件に幕引きムードその和歌山市長選に、自民党の二階俊博元幹事長の三男・伸康氏が出るとの話が、地元でささや