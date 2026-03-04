六甲山系の中央部に位置する「摩耶山」。標高702ｍのこの山には、さまざまな歴史や全国的にも有名な廃墟が存在します。詳しい話を神戸市経済観光局観光企画課と摩耶山再生の会に聞きました。摩耶山掬星台から眺めることのできる夜景（画像提供：神戸市）☆☆☆☆空海が釈迦の聖母である摩耶夫人（まやぶにん）像を寺に安置したことが由来して名づけられた摩耶山。掬星台からの夜景は“日本三大夜景”として知られており、多く