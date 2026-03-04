（C）日本テレビ 篠原涼子が主演を務める日本テレビ系1月期新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』が、クライマックスへ向けて走り出した。第7話以降、竹財輝之助、梶原叶渚、大澄賢也が演じる日下家のこの3人が、殺人事件の謎を解くカギとなる。本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原涼子）が、父親殺害の容疑で拘置所に移送さ