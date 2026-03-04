小学館「原作者起用問題」の波紋が広がる最中…小学館の漫画アプリ「マンガワン」で、過去に児童ポルノ禁止法違反で罰金刑を受け、作品の連載を中止した漫画家をその後、別のペンネームで漫画原作者として起用していた問題が大騒動に発展している。「セクシー田中さん」問題で注目…漫画家と編集者との関係と仕事ぶりはどうなっている？小学館は2日、別の漫画でも、過去に強制わいせつ容疑で逮捕・起訴され有罪判決を受けた漫