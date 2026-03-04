伊東純也は横須賀市でのびのび育った世界を切り裂く右サイドの韋駄天??。ベルギー1部ゲンクに所属する日本代表MF伊東純也は、32歳となった今も輝きが増す。ベテランと呼ばれる年齢に差し掛かり、数々の試練を乗り越えてきた伊東がいま見つめる景色とは。不器用ながらも実直な言葉に宿る、エースの矜持。「FOOTBALL ZONE」のインタビューに応じ、原点から北中米ワールドカップ（W杯）に向けた未来まで語った。第2回は家族と支え合