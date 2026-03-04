第2期では戦術からプライベートまでより“オープン”になった6月11日開幕の北中米ワールドカップ（W杯）まで100日を切った。「日本サッカーの未来を考える」を新コンセプトに掲げる「FOOTBALL ZONE」では、日本代表を率いる森保一監督のインタビューを随時配信。今回は指揮官を支える“家族”について。森保家の哲学が、代表選手を束ねるマネジメントにつながっていた。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・小杉舞、井上信太郎）