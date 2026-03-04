杉咲花が主演するドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の第7話が今夜放送。文菜（杉咲）がゆきお（成田凌）を裏切っていることについて思い悩む。【写真】ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』第7話笑い合う文菜（杉咲花）＆ゆきお（成田凌）監督・脚本を今泉力哉が務める本作は、杉咲演じる主人公・土田文菜がこれまでに経験してきたさまざまな別れやかなわなかった恋などから、人を好きに