ＷＥＳＴ．の重岡大毅（３３）が映画「５秒で完全犯罪を生成する方法」（今秋公開、近藤亮太監督）に主演することが３日、分かった。女優の原菜乃華（２２）と兄妹（きょうだい）役を演じる。本作は主人公・航（重岡）が、高校生の妹・幸来（原）が意図せず部活の顧問を殺してしまったことを知ることから始まる。妹を守るため、航は「完全犯罪を成立させる方法を教えてください」と生成ＡＩに打ち込むが、予期せぬ事態が次々と