MBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（毎週水曜後7：00※関西ローカル）のきょう4日放送回は、「1000回記念2時間SP関西人なら絶対1回は行っとかなあかん！後世に残したいグルメ遺産ランキング」を送る。【番組カット】貴重な1枚！25年前、初回放送の水野真紀2001年に番組が開始して25年。同番組は放送1000回を迎える。番組初期レギュラーの井川遥と、村上信五が登場。京阪神に数多くある店の中でも関西の食文化に大