スピードスケート女子の高木美帆＝2月21日、ミラノ夏季を含めて日本女子最多の五輪メダル通算10個を誇るスピードスケートの高木美帆（31）＝TOKIOインカラミ＝が4日、ヘーレンフェイン（オランダ）で5〜8日に開催される世界選手権終了後に現役を退く意向を示した。インスタグラムに、この大会を「私のスケート人生の一区切りにしようと思っている」とつづった。高木は世界選手権に長距離から短距離の4種目総合で競うオールラウ