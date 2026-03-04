スポーツ専門局「ESPN」電子版のジェフ・パッサン記者がブレーブスの指名打者ジュリクソン・プロファー（33）がこの1年で2度目となる禁止薬物（PED）陽性反応を受け、162試合の出場停止処分に直面していると報じた。プロファーは年俸1500万ドルの全額を失い、ポストシーズン出場資格も失う。また、母国キュラソー出身選手らを擁するオランダ代表として出場予定だったワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にも出場できな