二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が出演する4日放送のテレビ朝日系バラエティー『ニカゲーム』（深2：08）では、前回放送し「意味不明すぎる」と反響を呼んだ『四字熟語トーナメント』第2回を開催する。【番組カット】カワイイ！笑顔をみせる猪俣周杜ルールは、二階堂と猪俣がお題の四字熟語を1文字ずつ戦わせてトーナメント表を作成し、残りの解答者がその結果を予想するというもの