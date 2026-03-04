JR東日本によりますと、東北新幹線と山形新幹線は、きょう午前5時50分ごろ、福島県本宮市で発生した停電により、一部区間で運転を見合わせています。午前8時50分現在、▼東北新幹線が東京駅から盛岡駅間の上下線、▼山形新幹線が東京駅から福島駅間の上下線で運転を見合わせています。JR東日本によりますと、倒木が原因で停電が発生したということで、倒れた木の撤去を進め、現時点で午前9時15分ごろの運転再開を見込んでいるとい