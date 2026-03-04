アメリカのルビオ国務長官は3日、イランをめぐる軍事衝突が始まって以降、約9000人のアメリカ人が中東から退避したことを明らかにしました。アメリカ・ルビオ国務長官：数分前の時点で、この戦争が始まって以来、9000人のアメリカ人が中東地域から退避できました。出国支援を要請しているアメリカ人は約1500人です。ルビオ国務長官は、これまでに約9000人のアメリカ人が中東から退避したほか、1500人以上が出国に向けて支援を要請