WEST．の重岡大毅（33）が、映画「5秒で完全犯罪を生成する方法」（近藤亮太監督、今秋公開）で主演することが3日、分かった。対話型の生成AI（人工知能）で完全犯罪を生成するサスペンスストーリー。女優の原菜乃華（22）と兄妹役で初共演する。部活の顧問を意図せず殺してしまった妹を守るために生成AIを活用したことから、予期せぬ事態が次々発生していく物語。主人公・航を演じる重岡は、2年ぶりの単独主演映画。兄妹愛と完全