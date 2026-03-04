地球環境の保全活動などに熱心に取り組む企業や団体などを表彰する「第34回地球環境大賞」の受賞者が発表されました。大賞に選ばれたのは「戸田建設株式会社」です。戸田建設は長崎・五島市沖で、日本初の浮体式ウィンドファームの商用運転を1月から始めました。深い海に囲まれた日本にとって「浮かぶ風車」は再生可能エネルギー普及に向け、大きな潜在力があるとされています。また、経済産業大臣賞には、オフィスから出る使用済