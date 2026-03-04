旧統一教会に対する解散命令請求を巡り、東京高裁は4日、解散命令を出すかどうかの判断を示します。旧統一教会の高額献金などを巡る問題で、文部科学省は2023年10月に解散命令を請求し、東京地裁は2025年3月「信者による献金や勧誘行為で、これまでに類例のない甚大な被害が生じている」などとして解散を命じました。教団側は即時抗告し、地裁が認定した献金被害について「悪質な不法行為の存在を裏付ける具体的事実はない」とした