スピードスケートの高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が４日、競技から退くことを表明した。自身のインスタグラムを「競技人生の進退に関わること」として更新。「今週末にオランダで開催される世界オールラウンド選手権を私のスケート人生の一区切りにしようと思っていることをご報告いたします」と伝えた。また今後については「帰国してから改めて公式の場をお借りしてお話しできたらなと思っています」とした。そ