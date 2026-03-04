プレミアリーグ第29節が3日に行われ、リーズとサンダーランドが対戦した。前節終了時点で7勝10分11敗の勝ち点「31」を獲得し、15位につけるリーズと、9勝10分9敗の勝ち点「37」で12位に位置するサンダーランドのゲーム。リーズに所属する田中碧はプレミアリーグでは13試合連続のベンチスタートとなった。試合は序盤からリーズがボールを保持する時間を増やしたものの、均衡を破るには至らず、スコアレスで折り返す。後半に入