演歌歌手川中美幸（70）が3日、鹿児島・ふれあいスポーツランドを訪れ、新曲「暖流桜」のモチーフとなった暖流桜を堪能した。満開の花びらが風に乗って舞う様子に、思わず「きれい！」の言葉が漏れた。心行くまで堪能すると、「生で見るのと見ないのでは大違い。しっかりと私の心の中に咲きました」とほほ笑み、「気持ちが落ちるニュースが多い中、ほっとする温かい気持ちになりました」と話した。また、「桜はいいですね。心が洗