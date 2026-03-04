「独立して初めてのマラソンだったので、自分のなかでも今までのマラソンより大切にしていた部分もありました。そういう点ではいいスタートがきれたかなと思います」３月１日の東京マラソン2026を全体13位（日本人２位）で終え、明るい表情でこう話すのは、昨年10月に富士通を退社した鈴木健吾(横浜市陸協)だ。これで、2028年ロサンゼルス五輪につながるマラソングランドチャンピオンシップ（以下、MGC）の出場権を獲得した。