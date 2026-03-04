【ワシントン共同】米下院監視・政府改革委員会のコマー委員長は3日、少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した富豪エプスタイン氏との関係を巡り、ラトニック商務長官が同委に証言することに同意したと明らかにした。