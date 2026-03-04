【ニューヨーク共同】日本の自動車大手4社が3日発表した2月の米新車販売台数は計36万7722台と、前年同月より0.7％増加した。新車需要が底堅く2社が前年実績を上回った。日系メーカーが得意とするハイブリッド車（HV）が引き続き好調だった。トヨタ自動車は3.2％増の18万950台。セダン「カムリ」など主力車種の売れ行きが良く、全体の販売をけん引した。ホンダは1.1％増の10万8162台だった。セダン「アコード」やスポーツタイプ