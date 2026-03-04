地方所属のまま、JRAのクラシック制覇を目指したコスモバルク。結果から言えば皐月賞2着、ダービー8着、菊花賞4着で大望にはわずかに届かなかった。悲願がかなうかどうかの分岐点は今思えば、この弥生賞（現弥生賞ディープインパクト記念）にあったのではないか。2番人気のコスモバルクは確かに勝った。中央3連勝。皐月賞に王手をかけた。だが…。派手なガッツポーズの裏で鞍上・五十嵐冬樹（現調教師）は漠然とした不安を抱え