野球日本代表・侍ジャパンのサポートメンバーを終了した巨人の中山礼都選手。これまでの日々を振り返り、思いを語りました。当初、宮崎と名古屋におけるサポートメンバーとして発表されていた中山選手。宮崎キャンプからチームに合流し活動をスタートさせると、WBC目前の大阪まで活動を継続することとなりました。サポートメンバーとして“完走”した中山選手。「幸せでしたし、学びしかない時間を過ごせた」と充実感にあふれた表