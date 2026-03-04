グラビアアイドルの山田かなが、3日発売の『週刊SPA!』3月10日号の人気コーナー「グラビアン魂」に登場する。人の魅力を語るうえで欠かせない「雰囲気」をテーマに、その存在感に迫る内容となっている。【写真】理系大学卒業→会社員経てグラドルの山田かな、オフィスカジュアル脱ぎ捨て“艶やかな一夜”大人っぽい、色っぽい、艶っぽい――さまざまな言葉で言い換えられる“雰囲気”という魅力。今回登場する山田は、まさにそ