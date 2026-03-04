華為技術（ファーウェイ）はスペインのバルセロナで開催された世界最大級の移動通信技術の展示会であるMWCバルセロナ2026で、最新のSuperPoD（スーパーPoD）シリーズ製品であるAtlas（アトラス） 950 SuperPoD、TaiShan（タイシャン） 950 SuperPoD、および一連のコンピューティングソリューションを世界に向けて初公開した。ファーウェイは新たなSuperPoDシリーズによって回復力のある人工知能（AI）コンピューティング基盤を構築