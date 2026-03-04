◆ 加入1年目に80試合出場停止、2年目は全休にアトランタ・ブレーブスのジュリクソン・プロファー外野手（33）が薬物規定違反により162試合の出場停止処分を受けると現地時間3日、『ESPN』のジェフ・パッサン記者が報じた。キュラソー出身のプロファーは2012年にMLBデビューを飾り、通算1123試合に出場。オランダ代表としてWBC3大会に参加した実績を持つ。2023年はパドレスで打率.280、24本塁打、85打点、OPS.839とキャリアハ