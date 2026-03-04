静岡市にあるどら焼き店「河内屋」が38年の歴史に幕を閉じました。長年和菓子作りと向き合ってきた店主は「最高の終わり方」と笑顔をみせました。 【写真を見る】「ありがとうございました、本当に」手作りどら焼きの名店「河内屋」が38年の歴史に幕…店主「やり終えた、最高の終わり方」＝静岡 静岡市葵区の浅間通りに店を構える1988年創業の「河内屋（かわちや）」。 ふっくらとした生地に、自家製のあんをたっぷりはさんだ「