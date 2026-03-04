ネクスコ中日本によりますと、東富士五湖道路は大雪の影響で3月3日午後4時より通行止めを行っていましたが、4日午前4時前、通行止めを解除しました。 ＜通行止め 解除＞※4日午前3時50分解除 東富士五湖道路 河口湖IC～須走IC（延長18.0Km）