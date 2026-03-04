イスラエル軍は3日、殺害されたイランの最高指導者ハメネイ師の後継者を決める「専門家会議」の施設を空爆しました。イスラエルメディアによりますと、空爆があったのはイラン中部コムにある、次の最高指導者を選ぶ権限を持つ88人の聖職者で構成される「専門家会議」の施設です。投票は各聖職者が別々に行っていて、当時、建物内では集計を担当する限られた職員のみが作業をしていたということです。88人の聖職者は全員不在でした