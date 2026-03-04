歌手の和田アキ子がひな人形とのショットを公開した。４日までにインスタグラムで「ハッピーひな祭りＤａｙ毎年、旦那が玄関に飾ってくれるんです」とつづって、スヌーピーのひな人形とピースで写るショットをアップ。「明日、閉まっちゃうのがとっても悲しい１年中置いておきたいです」と惜しんでいる様子だった。この投稿には「旦那さん優しい」「元気いただきました」「あっこさんもかわゆ」「芸能界のお姉さん」「か