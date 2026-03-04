ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）強化試合が３日（日本時間４日）、米各地で行われ、オランダがオリオールズに８―５で打ち勝ち、イスラエルがマーリンズに１―０で逃げ切った。オランダはレッドソックスのラファエラが３ラン本塁打含む５打点の爆発。イスラエルはフィリーズのスタッブスの決勝三塁打を７投手の小刻みな継投策で守り切った。終了している試合結果は次の通り。イスラエル１―０マーリンズヤ