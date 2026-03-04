NY株式3日（NY時間16:22）（日本時間06:22） ダウ平均48501.27（-403.51-0.83%） S＆P5006816.63（-64.99-0.94%） ナスダック22516.69（-232.17-1.02%） CME日経平均先物55405（大証終比：-745-1.35%） きょうのＮＹ株式市場、中東情勢への懸念を背景とした売りが加速し、ダウ平均は一時１２７７ドル安まで急落。後半は下げ渋る展開も見られたものの３日続落となった。前日はＩＴ・ハイテ