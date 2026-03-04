米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間06:29） 米2年債 3.504（+0.029） 米10年債4.061（+0.027） 米30年債4.705（+0.025） 期待インフレ率2.306（+0.008） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。後半は上げ幅を縮小したものの１０年債は一時４．１１％まで上昇。中東情勢への懸念が強まる中、米国債市場も原油相場にらみの展開が見られている。原油相場が一時７７ド