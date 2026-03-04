中東情勢への警戒からドル高が強まるトランプ発言で戦闘が長期化への懸念も＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、本日も中東情勢への警戒感からリスク回避の雰囲気が広がり、原油高・株安・利回り上昇の中、ドル高が強まった。トランプ大統領が対イラン戦争で「必要なことは何でもする」と表明したことで、市場では戦闘が長期化するのではとの懸念も強まっていた。 また、原油相場も７７ドル台まで一時急騰する中、イ