かつて福岡の成人式をド派手な衣装で賑わせた元新成人が、過去に暴走行為で現行犯逮捕されていた衝撃の事実を告白し、現在は完全に更生している姿を明かした。【映像】小学生でバイクに乗る姿＆大人になった現在の姿（27歳）ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティである。ニューヨーク（嶋佐和也