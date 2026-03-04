アメリカのFCC＝連邦通信委員会の委員長は、パラマウント・スカイダンスによるワーナ‌ー・ブラザース・ディスカバリーの買収について、「速やかに承認される」との見通しを示しました。ワーナーを巡っては当初、ネットフリックスが買収で合意していましたが、その後、パラマウントが示した対抗案を受けて、ネットフリックスが撤退しました。FCCのブレンダン・カー委員長は3日、アメリカの経済チャンネルCNBCに出演し、ネット