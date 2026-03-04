【ニューヨーク＝木瀬武】３日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）は一時、１３００ドル近く下落した。米軍とイスラエル軍によるイランへの軍事攻撃が長期化するとの懸念が強まり、売りが広がった。終値は前日比４０３・５１ドル安の４万８５０１・２７ドルだった。３営業日連続の値下がり。ニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格が一時、９か月ぶりの高値と