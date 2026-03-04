きのうは広い範囲で、冷たい雨のひなまつりとなりましたが、きょうは天気が回復に向かうところが多いでしょう。ただ、北日本では雪が残りそうです。雨や雪の原因となっているのは、日本の南を進む低気圧、いわゆる“南岸低気圧”です。東京都心などは朝の通勤通学の時間帯までは雨が残る見込み。ただ低気圧が次第に東へと移動していきますので、関東地方は天気が回復に向かうでしょう。また、この低気圧に加えて東日本の日本海側に