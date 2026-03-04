岐阜県は3日、FC岐阜のホームスタジアムとしても使われる岐阜市の長良川競技場の愛称を4月から「ヒマラヤスタジアム岐阜」とすると発表しました。県は岐阜メモリアルセンター陸上競技場、通称「長良川競技場」のネーミングライツの契約を、岐阜市が本社のスポーツ用品販売業「ヒマラヤ」と結びました。命名権料は年額800万円で、4月1日から5年間施設の愛称をヒマラヤスタジアム岐阜とします。ヒマ