 ドライフラワーショップ「イーダブリューファーマシー（EW.Pharmacy）」が、ロサンゼルス発のティーカンパニー「ロッキーズマッチャ（rocky’s matcha）」とのコラボレーションショップ「イーダブリューファーマシー #106（EW.Pharmacy #106）」を原宿クエスト1階にオープンする。営業開始日は3月13日。【画像をもっと見る】イーダブリューファーマシーは、フラワーアーティストの篠崎恵美が主宰するクリエイティブ